Тимошенко хоче негайної інтеграції в НАТО і ЄС, щоб захистити Україну від Росії

"Якби Україна вступила в НАТО, то така агресія була б в принципі неможлива", - заявила Тимошенко, повідомляє ТСН

Тому вона впевнена, що зараз основною метою України має стати євроінтеграція.

"Ми негайно мусимо стати повноправним членом європейського співтовариства. Це єдине, що може нас врятувати від агресії", - запевнила вона.

Нагадаємо,Тимошенко вважає, що Росія прагне повної капітуляції України, тому переговори з нею неможливі, і що повернення Януковича "передасть" Україну Росії.