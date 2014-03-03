Україна вимагає видати Януковича, але Росія може послухати тільки Гаазький трибунал

Про це розповів Генеральний прокурор Олег Махніцький журналістам ТСН.

"Була інформація, що він перебував в Україні, але сьогодні вже прийшла заява на моє ім'я. Я її зараз процитую: "Генеральному прокурору України. Я, президент України Янукович, повідомляю вам, що в даний час перебуваю на санаторному лікуванні в Криму. Самопочуття поліпшується, дату свого прибуття в Адміністрацію президента для виконання своїх обов'язків повідомлю додатково", - процитував Махніцький.

Однак генпрокурор зазначив, що прес-конференція Януковича у Ростові-на-Дону підтвердила, що він зовсім не в Криму.

Читайте такожРада Федерації РФ: Янукович підтримує звернення Криму до Росії про допомогуТому тепер можна вимагати у Москви передачі "втікача". Експерти ж кажуть, що Росія не буде поспішати задовольняти такі вимоги України.

"Я майже переконаний, що це робота російських спецслужб. Ситуація їм дуже вигідна, Янукович у них в руках, ним можна користуватися. Вони ним користуються як інструментом, він у них в заручниках", - пояснив політтехнолог Сергій Гайдай.

Знавці міжнародного права кажуть, якщо Москва не послухає Київ, вона змушена буде послухати Гаазький трибунал, до якого Україна юридично вже має право звертатися.

"В нашому випадку, звичайно, треба звертатися в міжнародний кримінальний суд для того, щоб не виникало ніяких сумнівів, що це об'єктивне розслідування", - переконаний юрист Володимир Василенко.

Процедура звернення передбачає, що Міністерство закордонних справ України звернеться до міжнародного трибуналу з проханням розглянути справу.

Потім українські слідчі готують доказову базу. У Гаазі вивчають матеріали і за результатами приймають рішення, чи підлягає цей випадок юрисдикції суду.