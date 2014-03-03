Пан Гі Мун направив до України свого заступника

"Під час перебування в Україні перший заступник генсека особисто проведе оцінку фактів на місцях і проінформує генерального секретаря щодо подальших заходів, які може вжити ООН для підтримки деескалації ситуації", - вказано в повідомленні на сайті організації.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Україну прибуде держсекретар США Джон Керрі.