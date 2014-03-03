У Донецьку проходять позачергова сесія облради і проросійський мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу бере участь близько тисячі чоловік.

Депутати розглядають на сесії три питання: про суспільно-політичну ситуацію в Донецькій області; про дострокове припинення повноважень голови облради і обрання нового голови облради.

Відкрив сесію заступник голови обласної ради Олександр Кравцов, який оголосив про те, що голова Донецької обласної ради Андрій Федорук написав заяву про дострокове припинення повноважень.

Депутати проголосували і підтримали відставку Федорука.

На посаду голови облради Кравцов запропонував екс-губернатора Донецької області Андрія Шишацького. У сесійному залі почалося обговорення його кандидатури.

Будівля Донецької облдержадміністрації, в якій проходить сесія облради, охороняється посиленими нарядами міліції. Центральний вхід заблоковано міліцією, на площі перед центральним входом триває проросійський мітинг. Мітингувальники прийшли з численними прапорами Російської Федерації, з георгіївськими стрічками і вимагають від депутатів облради проведення референдуму про майбутнє Донецького регіону.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня під час мітингу прихильників Росії на площі ім. Леніна багатотисячний натовп обрав «народним губернатором» Павла Губарєва, який називає себе командиром так званого «Народного ополчення Донбасу».

Виступаючи за приєднання Донбасу до Росії, Губарєв заявив, що жителі Донецького регіону не повинні підкорятися нинішньому голові Донецької ОДА Андрію Шишацькому, який «зрадив народ Донбасу» і прийняв нову владу в Києві.

Мітингувальники оточили будівлю Донецької облдержадміністрації і не стали слухати ні Шишацького, ні мера Донецька Олександра Лук’янченка.

Під вигуки мітингувальників «Молодці!» і «Росія!» було зірвано прапор України з флагштока перед будівлею обласної державної адміністрації і поставлено прапор Росії.

Джерело повідомило УНІАН, що до Донецька прибули близько 100 громадян Росії для участі в політичних проросійських мітингах.

2 березня виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов призначив Сергія Таруту головою Донецької ОДА, звільнивши з цієї посади Шишацького.