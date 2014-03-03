Путін може готувати захоплення східних областей України - Бжезінський

Президент Російської федерації Володимир Путін може готувати захоплення військовими силами східних областей України.

Таку думку висловив колишній радник Президента США з питань безпеки, поляк за походженням Збігнєв Бжезінський в ефірі СNN.

"Кримський сценарій може бути початком того, що (Путін) планує. У деяких східних регіонах України, де живуть російськомовні українці, серед яких значна частина прихильно ставиться до Москви, можуть розпочатися ініційовані Москвою безпорядки. Тоді увійдуть російські війська", - сказав він.

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Бжезінський закликав Західний світ попередити Росію про неприпустимість таких дій та провів паралелі нинішніх подій в Україні з приєднанням Німеччиною територій Чехословаччини в 1938 році.

"Ці наслідки повинні бути дуже серйозними, бо в іншому випадку за кілька років будемо шкодувати, що не зробили кроків, так само, як шкодуємо, що не зробили так після Мюнхена в 1938 році, та знаємо, що сталося потім", - сказав він.

Експерт також зазначив, що західні країни відповідальні за безпеку України.

"Повинно бути зрозуміло, що Україна має легітимним уряд та парламент в Києві, та будь-яка спроба відірвати частину України за допомогою російських Збройних сил є нападом на мир в еру, коли ми спільно відповідаємо за безпеку та утримання миру", - сказав Бжезінський.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одноголосно ухвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні формування без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.