NYT: Меркель пожалілася Обамі, що Путін "втратив зв'язок з реальністю"

12:06, 03 березня 2014
Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону сказала президенту Бараку Обамі, що Володимир Путін "втратив зв'язок з реальністю".

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Як повідомляє ТСН.ua, про це з посиланням на свої джерела в Білому Домі пише The New York Times.

Згідно з даними видання, Меркель зателефонувала Обамі вчора одразу ж після розмови з Путіним. Під час діалогу вона висловила свій осуд інтервенції в Крим, а російський президент переконував її, що діє "адекватно". Після цієї розмови Меркель по телефону сказала Обамі, що на її думку Путін живе "в іншому світі". В цей же час, очільник Овального кабінету наразі вирішує, як правильно вчинити в ситуації, яка склалася в Україні. Оскільки інтервенція в Криму відрізняється від тих конфліктів, з якими до цього часу мала справу адміністрація Обами. "Коли старий противник, який володіє ядерною зброєю, повертається до манер холодної війни, наслідки здаються більш ніж масштабними, виклики – більш складними, а голоси – більш одностайними", - пише The New York Times.

На думку оглядача, Обама переоцінив свій вплив на світову політику. Екс-президент Віктор Янукович проігнорував його заклик не стріляти в демонстрантів на Майдані, а Володимир Путін не звернув уваги на його осуд вторгнення в Крим.

Тож тепер, на думку оглядача, Обамі доведеться надолужувати. Поряд з цим поки жоден політик у Вашингтоні не висловився на підтримку воєнної операції в Криму на підтримку України. Тож поки президент США вмовив усіх лідерів G8 зупинити підготовку до саміту в Сочі, а також у Вашингтоні розробили план економічних санкцій проти Росії і допомоги Україні. Однак, зауважує оглядач The New York Times, Обама залишив Путіну спосіб, як вийти з ситуації, зберігши свій авторитет.

"Він запропонував, щоб європейські спостерігачі зайняли місце російський сил в Криму з метою захисту від загроз російськомовному населенню. Помічники Обами повідомили, що не бачать доказів таких загроз і вважають їх надуманими", - пише видання. Тож навряд чи Путін погодиться на такий сценарій вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що вочра по телефону Меркель вмовила Путіна на створення міжнародної "місії" щодо Криму.

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