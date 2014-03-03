Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

В ніч з понеділка на вівторок, 4 березня, Рада безпеки ООН збереться на третє екстрене засідання по Україні. На цей раз зустріч скликана на прохання Росії, пише ЛігаБізнесІнформ, посилаючись на повідомлення Reuters.

Згідно з повідомленнями джерел у дипломатичних колах, планується, що засідання буде відкритим, воно розпочнеться о пів на першу ночі за московським часом.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН вже збиралася по ситуації в Україні 1 і 2 березня. Перше засідання було екстреним і відбулося незабаром після того, як Рада Федерації РФ дала президенту Володимиру Путіну дозвіл на використання військової сили на території України. На засіданні представники української сторони звинуватили Росію в незаконному військове вторгнення на свою територію. Постпред РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що Росія діє в рамках угод з Україною про базування в Криму Чорноморського флоту.

На другому засіданні Радбезу ООН по Україні практично всі учасники обговорення засудили дії Росії в Криму, однак ніяких рішень за підсумками Радбез не прийняв.

РФ є одним із п'яти учасників Ради безпеки ООН, наділених правом вето. Крім Росії таким правом володіють США, Великобританія, Франція і Китай.