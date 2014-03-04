Кемерон, Меркель та Олланд обговорили ситуацію в Криму

Великобританія, Німеччина і Франція вважають, що важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні може зіграти ООН, повідомляє РИА Новости.

До такої думки, як повідомила прес-служба уряду Британії, прийшли британський прем'єр Девід Кемерон, німецький канцлер Ангела Меркель і французький президент Франсуа Олланд під час телефонних переговорів в понеділок увечері.

Читайте такожПосол України в ООН: Росія готує вторгнення на материкову частину України

«Сторони погодилися, що важливу роль у налагодженні діалогу між російською та українською владами може зіграти ООН, а також, потенційно, інші міжнародні організації. Співрозмовники домовилися продовжити роботу над спільною реакцією на події в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, голова ЄС Херман ван Ромпей призначив на четвер, 6 березня, позачерговий саміт глав держав і урядів Євросоюзу щодо ситуації в Україні.