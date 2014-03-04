Генпрокуратура звернеться до РФ з вимогою екстрадиції Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

“Генеральна прокуратура проводить слідство щодо масових вбивств в Україні, й одним із головних фігурантів у цих справах є екс-президент Янукович”, - зазначив Турчинов.

Читайте такожУкраїна вимагає видати Януковича, але Росія може послухати тільки Гаазький трибунал За його словами, “саме тому Генпрокуратура буде звертатися до Російської Федерації, де зараз перебуває екс-президент, з вимогою екстрадиції його до нашої країни”.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головне слідче управління Генпрокуратури відкрило кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

26 лютого у ГПУ заявили, що Януковичу, колишньому главі АП Андрію Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.

2 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що ГПУ відкрила ще одне кримінальне провадження проти Януковича. «Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу в Україні», - сказав він.

МВС України на своєму офіційному сайті розмістило оголошення про розшук Януковича з фото і персональними даними. Відповідне оголошення розміщено в розділі «Розшук. Особи, які переховуються від органів влади»