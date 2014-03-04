Росія не буде приєднувати Крим - Путін

«Ні, не розглядаємо», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про те, чи розглядає Москва варіант приєднання Криму до Росії.

«Я взагалі вважаю , що тільки громадяни, що проживають на тій чи іншій території, в умовах свободи волевиявлення, в умовах безпеки, можуть і повинні визначати своє майбутнє», - підкреслив російський президент, повідомляє РИА Новости.

Раніше нелегітимний прем'єр Криму Сергій Аксьонов звернувся до Путіна з проханням про сприяння в забезпеченні миру і спокою в Криму. Після цього Путін вніс у Раду Федерації звернення про використання Збройних сил РФ на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні, верхня палата одноголосно дала на це згоду. Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін пояснював, що згода СФ не означає, що це право буде швидко реалізовано .