У Міністерстві освіти проведуть аудит

У Міністерстві освіти буде проведено аудит діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти Сергій Квіт.

“Вчора ми звернулися до аудиторської компанії “Бідіо”, й вони погодилися безплатно провести аудит у міністерстві. Я думаю, це дуже важливо і треба зробити”, - сказав Квіт.

Читайте такожВР звільнила Табачника з посади Міносвіти

Міністр повідомив, що за зверненням громадськості буде демонтовано огорожу навколо Міністерства освіти на проспекті Перемоги, 10.

За інформацією Квіта, само міністерство не може зняти цю огорожу, оскільки її встановлювала влада столиці, тому до КМДА направлено звернення з проханням демонтувати металевий паркан і зробити вільним доступ цсіх бажаючих до території навколо міністерства.