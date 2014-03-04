Україна почала консультації з Росією і готова "до нового стилю відносин" - Яценюк

Про це заявив під час брифінгу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Немає ніяких підстав для того, щоб Росія, порушуючи низку двосторонніх угод, починаючи з великого договору 1997 року і закінчуючи Будапештським меморандумом, вводила свої війська на територію незалежної суверенної держави. Тому ми ще раз закликаємо російський уряд і російського президента негайно зупинити військову агресію на території України. Україна готова до будівництва нового стилю відносин із Російською Федерацією, де Росія поважає суверенне право України стосовно вибору зовнішньополітичного вектору Української держави”, - сказав він.

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Прем'єр-міністр ще раз підкреслив, що Україна вибирає зовнішньополітичним вектором підписання Угоди з європейськими партнерами (Угода з ЄС про асоціацію).

“А саме цей вибір — це підписання угоди з нашими європейськими партнерами”, - сказав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, на сьогодні українські і російські міністри проводять консультації, які, проте, проходять “досить мляво”.

Читайте такожЯценюк наполягає, що саме Янукович порушив виконання угоди від 21 лютого «Зараз ми почали консультації на рівні міністрів — членів Кабінетів міністрів України і Росії. Скажу так, що вони поки що проходять досить мляво, але перші кроки зроблено», - додав глава уряду України.

Як повідомляв УНІАН, ускладнення економічних і політичних відносин між Україною і Росією почалося після кривавих сутичок учасників протестів на Майдані і формування нової коаліції в парламенті з подальшим обранням нового уряду. 1 березня Рада Федерації Росії, «виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ», одностайно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.