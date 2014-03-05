Росія готує відповідь на санкції США та ЄС

У Раді Федерації РФ розробляють законопроект, який передбачає конфіскацію майна, активів і рахунків європейських і американських компаній, включаючи приватні, в разі застосування санкцій до Росії, повідомляють РИА Новости.

"Законопроект передбачає наділення такими можливостями президента та уряду для захисту нашого суверенітету від замахів", - заявив автор законопроекту, який наразі готують, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

Читайте такожРосія повинна відчути економічні наслідки через свої дії – посол України у Великобританії

За словами російського сенатора, на даний час юристи ретельно вивчають питання, наскільки така вирогідна конфіскація активів і рахунків зарубіжних компаній, у тому числі й приватних, а також приватних осіб відповідає Конституції Росії.

"Але в тому, що це явно відповідає європейським стандартам, ми не сумніваємося. Досить згадати приклад Кіпру, коли конфіскація стала, по суті, однією з умов надання країні допомоги з боку Євросоюзу", - заявив Клішас.

За словами сенатора, такі заходи планується прописати в окремому федеральному законі. "Будь-які санкції повинні бути взаємними", - сказав він.