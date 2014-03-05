Прикордонні кораблі з Криму передислокували до Одеси

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, такі дії були продиктовані необхідністю збереження життя і здоров’я особового складу, запобігання захопленню кораблів, озброєння та техніки.

На даний час корабельно-катерний склад знаходиться в акваторії Одеського морського порту біля причалів Одеського загону морської охорони. Найближчим часом кораблі та катери, що прибули, планується ввести до складу Одеського загону морської охорони. Вони будуть задіяні в охороні територіального моря та виключної (морської) економічної зони України.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнала, що ці загарбники – російські військові.