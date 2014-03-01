Російські військові кораблі наближаються до українських прикордонніх катерів
Державна прикордонна служба України повідомила, що до українських кораблів, виведених в море за бойовою тривогою, наближаються військові катери РФ та крейсер "Москва".
Ракетні катери та крейсер росіян наближаються до кораблів охорони прикордонників у Балаклавській бухті.
"До групи кораблів, які вийшли нещодавно з Балаклавської бухти Севастопольського загону морської охорони, наближається три ракетних катери і ракетний крейсер "Москва"Російської Федерації", - заявив помічник голови Держприкордонслужби Сергій Астахов.
Мета російських кораблів поки невідома.
За деякий час перед цим кораблі Державної прикордонної служби України вивели у море за бойовою тривогою.
Прикордонники пообіцяли вдатися до будь-яких законних заходів, аби не допустити захоплення військових частин України.
"Держприкордонслужба України заявляє, що зробить всі законні заходи для недопущення захоплення військових частин і кораблів морської охорони, які по бойовій тривозі вже виходять в море", - йшлося у повідомленні українського відомства.