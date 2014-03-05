На Миколаївщині СБУ відкрила кримінальну справу через організацію акції «Ни шагу назад!»

Управління СБУ в Миколаївській області відкрило кримінальне провадження за фактами посягання на територіальну цілісність України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Так, кримінальне провадження відкрито за ознаками ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) за фактами численних закликів у друкованих листівках та соціальних мережах щодо організації 5 березня активістами проросійських рухів акції «Ни шагу назад!» у центрі Миколаєва, йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в СБУ, виходячи зі змісту цих закликів, його організатори планують захопити органи місцевого самоврядування з метою незаконного обрання нового керівництва міста та звернутися до Російської Федерації про введення в регіон її військ із перспективою подальшого виходу Миколаївської області зі складу України.

Управління СБУ наголошує, що спільно з УМВСУ в Миколаївській області вживатиме вичерпних заходів щодо виявлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення правопорушень.