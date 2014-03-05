У РНБО розповіли про можливі санкції для Росії від країн Заходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав секретар РНБО Андрій Парубій, говорячи про можливі санкції Заходу проти РФ за агресію стосовно України.

“Наші партнери давали нам гарантії, і ці гарантії, сподіваюся, мають вагу. Які можуть бути заходи - це повинні думати також і керівники держав-гарантів. Заходи можуть бути різними - від економічних санкцій і дипломатичного впливу до наявності військових підрозділів не на території України, а біля неї, в басейні Чорноморського флоту”, - сказав Парубій.

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Він також додав, що Україна розраховує на максимальну допомогу Великої Британії і США як підписантів Будапештського договору.

“Ми просимо, щоб їхні дії були більш активними, більш радикальними, оскільки ситуація в Україні - це не лише українсько-російська ситуація, а цивілізаційний конфлікт, і його перехід в активну фазу може мати дуже погані наслідки для всього регіону”, - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання журналістів про без'ядерний статус України, Парубій зазначив, що ядерна зброя в сучасному світі - це більше засіб стримування, ніж прояву агресії. “Українська держава відмовилася від ядерної зброї. Я не буду коментувати, наскільки це рішення було правильне чи ні, але сьогодні в світі ядерна зброя є не стільки елементом наступу, скільки захисту”, - сказав Парубій.