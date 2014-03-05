Посол вважає, що Україні не варто боятися Білорусі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Михайло Єжель.

«Відносини між Україною і Білоруссю щонайбільш братерські і близькі. Не можу уявити, щоб Білорусь заявила якісь територіальні претензії до України. Білорусь – дуже прагматична країна з дуже прагматичним керівництвом, яке займає конструктивну позицію», - наголосив Єжель.

Він зазначив, що у нового уряду України, сформованого тиждень тому, поки що не було контактів з білоруською владою.

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Він також наголосив, що не бачить сьогодні кардинальних падінь у торгівлі між Білоруссю і Україною.

«Товарообіг двох країн становить близько 7 млрд доларів і може бути збільшений у два-три рази. Наші торговельно-економічні відносини розвиватимуться у подальшому. Все буде у Білорусі з Україною нормально», - сказав Єжель.