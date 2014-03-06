На Київщині правоохоронці виявили цех із виготовлення світлошумових гранат - СБУ

5 березня ц.р. в с. Красилівка Броварського району Київської області правоохоронці виявили цех із виготовлення світлошумових гранат та безпосередньо самі вироби, які можливо, використовувались проти учасників мирних масових заходів на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Цех був розташований на території фермерського господарства, яке належить депутату Красилівської сільради від Партії регіонів, раніше засудженого за розбійний напад. Встановлено, що він особисто з двома спільниками виготовляли зазначені спецзасоби і доставляли їх у центр Києва. Наразі слідство встановлює осіб, які отримували гранати безпосередньо на Майдані.

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Вказаний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Вилучені спецвироби направлено на вибухо-технічну експертизу.