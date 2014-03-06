У потязі на кордоні з РФ прикордонники затримали двох можливих провокаторів

13:42, 06 березня 2014
Політика
0 0

Під час перевірки документів прикордонники помітили у двох громадян РФ, які не змогли підтвердити мету запланованого перебування в Україні, зимову камуфляжну куртку та збиті кулаки.

Українські прикордонники затримують провокаторів на кордоні з РФ

Сумські прикордонники в потязі «Москва-Кишинів» із застосуванням сили затримали двох росіян, які можуть бути причетні до спроб дестабілізації обстановки на території України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського прикордонного загону.

«Під час оформлення потяга сполученням «Москва-Кишинів» в залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» напередодні прикордонники Сумського загону в ході перевірки документів звернули увагу на особисті речі двох громадян, в яких була зимова камуфльована куртка. Самі ж чоловіки мали військову виправку, короткі зачіски, збиті кулаки. Крім цього, громадяни не змогли підтвердити мету запланованого перебування в Україні та мали при собі недостатнє фінансове забезпечення для перебування в Україні», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВійська РФ блокують обєкти на кордоні в Криму, прикордонники здаватися відмовилися

На неодноразові законні вимоги прикордонників вийти з потяга вони категорично відмовлялися та вели себе зухвало, намагались провокувати пасажирів, заявляючи, що це незаконно. В результаті до них були застосовані заходи фізичного впливу.

Встановлено, що ці двоє громадян є братами 1984 та 1986 років народження. Вони заявили, що вони їдуть на похорон свого батька в місто Березань на Київщині. Однак мета не підтвердилася, з їх батьком було встановлено мобільний зв'язок.

За злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду на громадян складені відповідні процесуальні документи та винесено постанову про заборону їм в’їзду на територію України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter