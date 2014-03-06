У потязі на кордоні з РФ прикордонники затримали двох можливих провокаторів

Сумські прикордонники в потязі «Москва-Кишинів» із застосуванням сили затримали двох росіян, які можуть бути причетні до спроб дестабілізації обстановки на території України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського прикордонного загону.

«Під час оформлення потяга сполученням «Москва-Кишинів» в залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» напередодні прикордонники Сумського загону в ході перевірки документів звернули увагу на особисті речі двох громадян, в яких була зимова камуфльована куртка. Самі ж чоловіки мали військову виправку, короткі зачіски, збиті кулаки. Крім цього, громадяни не змогли підтвердити мету запланованого перебування в Україні та мали при собі недостатнє фінансове забезпечення для перебування в Україні», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВійська РФ блокують обєкти на кордоні в Криму, прикордонники здаватися відмовилися

На неодноразові законні вимоги прикордонників вийти з потяга вони категорично відмовлялися та вели себе зухвало, намагались провокувати пасажирів, заявляючи, що це незаконно. В результаті до них були застосовані заходи фізичного впливу.

Встановлено, що ці двоє громадян є братами 1984 та 1986 років народження. Вони заявили, що вони їдуть на похорон свого батька в місто Березань на Київщині. Однак мета не підтвердилася, з їх батьком було встановлено мобільний зв'язок.

За злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду на громадян складені відповідні процесуальні документи та винесено постанову про заборону їм в’їзду на територію України.