Очільник Мінекономрозвитку не розглядає навіть гіпотетичної можливості відокремлення Криму

Рішення самопроголошеної влади Криму про проведення референдуму про відділення Автономної Республіки Крим від складу України є неконституційним і тому розглядати навіть гіпотетичні сценарії відділення півострова від України і можливі економічні наслідки такого рішення не є доцільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському медіа-центрі заявив міністр економіки України Павло Шеремета.

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«Я бачив інформацію про рішення. Думаю, що спільну позицію уряду України ще буде вироблено. На даний момент, моя позиція й моє розуміння - референдум є неконституційним, а ситуація в Криму має повернутися в конституційне русло», - сказав міністр.

«Є багато сценаріїв розвитку ситуації, але немає сенсу зараз обговорювати від початку неконституційні сценарії», - зазначив Шеремета.