У Москві на дзвінки з українського уряду відповідають, що передзвонять пізніше - Грищенко

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України, екс-посол України в Росії, США та інших державах світу Костянтин Грищенко, передає Радіо Свобода.

«Наскільки я знаю, станом принаймні на вчорашній день, дзвінки наших урядовців, на жаль, відповідь (у Москві – ред). була, що люди зайняті, віддзвоняться пізніше. Поки що контакту на достатньо високому рівні не відбувається. Хоча є сподівання, що контакти можуть і початися», – сказав Костянтин Грищенко.

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