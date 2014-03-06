«Невідомих» солдатів у Криму міжнародне співтовариство може вважати терористами - Піскун

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Оскільки Президент РФ і міністр оборони РФ повідомили весь світ, що російських військ на території Криму немає, це означає, що люди в уніформі, в масках і з зброєю в руках можуть міжнародним співтовариством вважатися терористами, оскільки вони держать в облозі військові й цивільні об'єкти, обмежують переміщення військових і цивільних осіб, утримують в заручниках військові підрозділи», - сказав Піскун.

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Колишній генпрокурор вважає, що в зв'язку з цим керівництву країни необхідно оголосити на території України операцію «антитерор». «І, згідно з міжнародними угодами, звернутися до міжнародного співтовариства про спільну боротьбу з тероризмом. Після цього всіх людей, які не представляються ні військовослужбовцями, ні громадянами України, а незаконно носять зброю, боєприпаси і обмежують свободу інших людей, погрожуючи їм розправою, слід вважати терористами і чинити відповідно. Росія у такому разі, підтримуючи їх, підтримує тероризм», - заявив Піскун.

Водночас, на його думку, українській владі необхідно звернутися до міжнародної місії Червоного Хреста для підтримки своїх солдатів.

«Потрібно дати надію і солдатам, що виконують свій обов'язок. Адже вони в своїх частинах і на кораблях знаходяться сьогодні в оточенні. Ніхто не розраховував на віроломний напад, тому вони голодні, у них немає ліків, зокрема антибіотиків, недостатньо засобів особистої гігієни... В зв'язку з цим керівництву держави важливо негайно звернутися до міжнародної місії Червоного Хреста. Щоб європейський Червоний Хрест прибув до Криму і передав нашим солдатам, які перебуають в оточенні, все необхідне», - сказав Піскун.