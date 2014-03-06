Послу РФ Зурабову передано ноту з вимогою підтвердити факт відсутності російських військ у Криму – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він наголосив, що нота була передана у зв’язку із заявами керівництва Росії про відсутність її військових формувань у Криму.

«На тлі міжнародного засудження військової інтервенції вище російське військове керівництво почало намагатись приховувати факти перебування російських військових на території АРК», - сказав Перебийніс.

Він наголосив, що РФ намагається приховати понад 3,6 тис. своїх військових та розгортає свою присутність у Криму, а повторюються спроби захоплення українських військових об'єктів на півострові.

Перебийніс нагадав про факт блокування у Севастополі на злітно-посадковому майданчику авіаремонтного заводу озброєними людьми вертольота ДСНС Мі-9, що доставив з Києва журналістів.