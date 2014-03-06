Завтра в Москві відбудеться зустріч спікера Ради Федерації та голови Верховної Ради АРК

Про це УНІАН повідомили прес-службі Ради Федерації.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 27 лютого будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше того ж дня парламент Криму відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

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1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Володимира Путіна про введення військ в Україну.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував рішення парламенту Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Радміну Криму, а також організацію та проведення місцевого референдуму.

Сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер ВР автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави ?».

Сьогодні ж депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.