Від СБУ вимагають порушити ще одну кримінальну справу проти Януковича

Про це сьогодні на прес-конференції повідомили голова цієї Комісію Володимир Василенко, заступник голови Станіслав Батрин та член президії Михайло Басараб, повідомили УНІАН у прес-службі Громадської комісії з розслідування порушень прав людини.

Комісія оприлюднила відповідну заяву до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу проти Януковича. Заявники наголошують, що заклик Януковича став підставою для збройного вторгнення РФ на територію України.

«Підкреслюємо, що заклики Януковича про необхідність відновлення законності, миру, правопорядку та стабільності в Україні шляхом використання збройних сил Російської Федерації є діями, які переслідуються кримінальним законом. Важливо підкреслити, що всебічне вивчення Комісією соціально-політичної ситуації в Україні та ретельна перевірка фактами і документацією засвідчує, що в державі функціонують легітимні органи влади, які мають можливість самостійно забезпечити стан законності, миру, та правопорядку. Натомість, саме активні та умисні дії Російської Федерації всеціло спрямовані на підрив легітимності органів влади України, шляхом провокування безладів, та порушення законів України громадянами РФ», - заявив Василенко.

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При цьому Басараб додав, що Росія, розуміючи відсутність доказів для своєї агресії, поспішно імітувала суспільне протистояння в Україні вже в ході своєї експансії на її територію. «З цією метою, до Криму, південних та східних областей України перекинули групи російських «гастролерів», завданням яких було провокування фізичного насилля, мародерства та захоплення адмінстративних будівель. Водночас, російським спецпризначенцям було доручено чинити зухвалий психологічний тиск на українських військових, аби спровокувати їх на застосування зброї», - констатував він.

У свою чергу Батурин підкреслив, що Громадська комісія наполягає на тому, що легітимні органи державної влади України повинні вжити термінових заходів до припинення кримінально карних діянь, які сьогодні вчиняються в східних регіонах України і особливо в АРК Крим.

«Йде мова не про звичайних громадян, яким, звичайно, має бути гарантоване право на мирні збори та свободу слова і думки, - а натомість, звертається увага на потребі взяття під варту та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності окремих осіб, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, вчиняють дії на повалення конституційного ладу, закликають до сепаратизму, до приєднання території України до Російської Федерації. При цьому немає значення, чи такі злочинні дії вчиняються через організацію завідомо незаконного референдуму, чи через прийняття окремих рішень індивідуального чи колективного характеру», - підкреслив Батурин.