Нацрада закликала провайдерів утриматися від ретрансляції каналів «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета»

Зважаючи на звернення Ради Національної Безпеки та Оборони України від 6 березня 2014 року № 242/2-5-1 та рішення РНБО від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України», Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення закликає провайдерів програмної послуги тимчасово утриматись від ретрансляції у своїх мережах передач телеканалів «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР Планета» до приведення їхніх програм у відповідність до вимог українського законодавства. Держава має стабілізувати ситуацію в усіх регіонах та забезпечити інтереси всіх громад, передає Телекритика.

Ми просимо глядачів усіх регіонів української держави поставитися з розумінням до тимчасового кроку, який триватиме до врегулювання ситуації. Ми покладаємося на громадянську відповідальність всіх учасників українського медійного ринку. Ми віримо, що спільними зусиллями цього вдасться досягти швидко.

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Для України принципово важливо залишатися демократичною державою з відкритим інформаційним простором та плюралізмом ЗМІ. Насамперед важливим є забезпечення українського законодавства та суверенітету держави, а надалі ми зможемо не лише дотриматися усіх вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення, але й врегулювати ситуацію із трансляцією російських каналів на території України.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Нагадаємо, 6 березня Рада національної безпеки й оборони закликала Нацраду зібратися на засідання і розглянути ситуацію, що склалася в інформаційному просторі та загрожує національній безпеці, зокрема ситуацію з російськими телеканалами, які ведуть інформаційну війну проти України.

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У відповідь члени Нацради Лариса Мудрак та Ірина Опілат заявили, що не існує законодавчих механізмів для заборони російських каналів. Вони висловили готовність зібратися в будь-який момент, хоча приміщення Нацради, за їх словами, зайнято протестувальниками. Водночас члени Нацради вважають, що рішення органу, якому парламент висловив недовіру, не будуть підтримані медійною спільнотою.