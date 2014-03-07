Туреччина не залишить кримських татар у біді - Ердоган
20:07, 07 березня 2014Політика
3 0
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Анкара не покине кримських татар у біді.
REUTERS
Про це він сказав турецькій новинній агенції Anadolu.
Окрім того, він повідомив, що обговорював ситуацію в Криму з президентом РФ Володимиром Путіним.
Читайте такожКатастрофі в Криму можуть запобігти самі росіяни - Чубаров
Він також сказав, що Туреччина буде підтримувати кримських татар у забезпеченніі своїх політичних прав у Криму.
"Сказав йому, що Росія повинна захищати права кримських татар так само, як вони це роблять з правами російської більшості та правами інших меншин у Криму", - підкреслив Ердоган.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter