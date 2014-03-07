Туреччина не залишить кримських татар у біді - Ердоган

Про це він сказав турецькій новинній агенції Anadolu.

Окрім того, він повідомив, що обговорював ситуацію в Криму з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Він також сказав, що Туреччина буде підтримувати кримських татар у забезпеченніі своїх політичних прав у Криму.

"Сказав йому, що Росія повинна захищати права кримських татар так само, як вони це роблять з правами російської більшості та правами інших меншин у Криму", - підкреслив Ердоган.