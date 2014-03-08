Колона військової техніки покинула Львів
20:29, 08 березня 2014Політика
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Сьогодні, 8 березня, на вул. Стрийській близько 12:30 пройшла колона з кількома десятками БТРів і вантажівками. Вони попрямували вулицею у напрямку виїзду зі Львова.
Зі Львова виїхали БТР-и / zaxid.net
Водночас у Західному регіональному медіацентрі Міністерства оборони України розповіли, що проводяться "тренування".
Про це ZAXID.NET повідомили очевидці.
Керівник Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України підполковник Олександр Поронюк сказав, що військові проводять "тренування". Однак, повідомляти деталі відмовився, назвавши це військовою таємницею.
Олександр Поронюк попросив мешканців з розумінням поставитися до пересування військової техніки територією області. «Велике прохання, щоб в колони не «вклинювались» автомобілі. Військові проводять тренування», - сказав він.
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