Колона військової техніки покинула Львів

Водночас у Західному регіональному медіацентрі Міністерства оборони України розповіли, що проводяться "тренування".

Про це ZAXID.NET повідомили очевидці.

Керівник Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України підполковник Олександр Поронюк сказав, що військові проводять "тренування". Однак, повідомляти деталі відмовився, назвавши це військовою таємницею.

Олександр Поронюк попросив мешканців з розумінням поставитися до пересування військової техніки територією області. «Велике прохання, щоб в колони не «вклинювались» автомобілі. Військові проводять тренування», - сказав він.