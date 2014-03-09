У Луганську мітингувальники увірвалися до ОДА й вимагають відставки губернатора

У Луганську учасники проросійського мітингу увірвалися до будівлі обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз частина мітингувальників знаходиться всередині, з вікон 2-го і 3-го поверхів будівлі вивісили державні прапори Росії та Білорусі, а також червоний прапор з серпом і молотом.

Зараз у будівлі ОДА перебуває близько 3 тис. осіб.

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До мітингувальників вийшов новопризначений губернатор Михайло Болотських, однак він не зміг виступити через несправний гучномовець.

Потім до мітингувальників вийшов один із активістів який заявив, що у губернатора немає повноважень для того, щоб ініціювати місцевий референдум, однак такі повноваження є у голови облради Валерія Голенка, з яким він не може зараз зв'язатися.

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Після цього один із активістів повідомив, що зараз губернатор області Болотських пише заяву про відставку. Міліціонери в повній екіпіровці повністю покинули будівлю, присутні зустріли їх вітальними вигуками: «Міліція з народом».

Як повідомляв УНІАН, у Луганську близько 12.00 одночасно почалося два мітинги: мітинг на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та мітинг пророссийких активістів.

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У мітингу на честь 200-річчя з дня народження Шевченка взяло участь близько 1 тис. осіб. Серед них були прихильники ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода», а також жителі міста, які підтримують єдину Україну.

На протилежному боці біля Пілона Слави почався пророссийскй мітинг. Присутні тримали прапори Російської Федерації, а також транспаранти «Луганщина за референдум» тощо. Близько 12.30 проросійські активісти рушили через вулицю, та силою витіснили активістів проукраїнського мітингу з площі. Багато з них розбіглися.

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Потім мітингувальники вирушили до будівлі ОДА та намагалися зламати двері в приміщення. Один із мітингувальників прорвався на дах будівлі й під вітальні крики «Донбас!» і «Росія!» зняв і розірвав Державний прапор України, поставивши замість нього російський триколор.

Довідка УНІАН. 2 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Указ про призначення Михайла Болотських головою Луганської обласної державної адміністрації.

Іншим указом Турчинов звільнив Володимира Пристюка з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.