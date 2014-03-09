Дніпропетровська ОДА допомогла зенітно-ракетній бригаді Севастополя
22:22, 09 березня 2014Політика
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Керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації надало допомогу зенітно-ракетній бригаді Севастополя.
Севастопольському дивізіону привезли біноклі / REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.
"Робимо все, що можемо. Допомогли ракетному дивізіону в Севастополі", - написав він.
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Також Філатов опублікував відео поїздки у Севастополь, на якому українські військові розповіли про ситуацію в Криму і про потреби дивізіону.
Керівництво Дніпропетровської ОДА доставило зенітно-ракетній бригаді Севастополя мішки з піском, ліхтарі та біноклі.
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