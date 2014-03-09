Дніпропетровська ОДА допомогла зенітно-ракетній бригаді Севастополя

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

"Робимо все, що можемо. Допомогли ракетному дивізіону в Севастополі", - написав він.

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Також Філатов опублікував відео поїздки у Севастополь, на якому українські військові розповіли про ситуацію в Криму і про потреби дивізіону.

Керівництво Дніпропетровської ОДА доставило зенітно-ракетній бригаді Севастополя мішки з піском, ліхтарі та біноклі.