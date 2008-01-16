Кабмін затвердив «Прорив» Тимошенко

Кабінет міністрів України затвердив проект програми “Український прорив: для людей, а не політиків”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну після обговорення допрацьованого проекту документа.

Уряд також ухвалив рішення передати проект програми для розгляду до Верховної Ради України.

У ході сьогоднішнього обговорення більшість міністрів позитивно оцінили проект документа, запропонувавши деякі правки.

За словами першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, в ході підготовки остаточного варіанту документа було розглянуто близько трьох тисяч пропозицій, тільки вчора ввечері й сьогодні вночі було враховано 300 пропозицій, що надійшли в ході обговорення документа 15 січня в “Українському домі” від Національної академії наук, Ради коаліції демократичних сил і Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як сказав О.ТУРЧИНОВ, тільки від Президента Віктора ЮЩЕНКА вчора ввечері надійшло 50 пропозицій, які було враховано урядом. Він висловив надію, що на найближчому засіданні парламенту проект документа буде розглянуто.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планував до 17 січня передати до парламенту програму своєї діяльності «Український прорив: для людей, а не політиків».

Відповідно до національного законодавства, уряд зобов`язаний у 30-денний термін після свого обрання направити до парламенту для затвердження програму своєї діяльності. Цей термін закінчується 17 січня.