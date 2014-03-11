Самопроголошена влада Криму почала друкувати бюлетені для референдуму

Про це повідомив голова комісії з проведення референдуму Михайло Малишев, передає РИА Новости.

"Сьогодні з 11 години ранку друкарня почала виробництво бюлетенів", - сказав Малишев журналістам у Сімферополі.

За його словами, для референдуму будуть надруковані 1,55 мільйона бюлетенів.

"Сьогодні з 11 години ранку друкарня почала виробництво бюлетенів", - сказав Малишев журналістам у Сімферополі.

За його словами, для референдуму будуть надруковані 1,55 мільйона бюлетенів.

У Криму, за даними державного реєстру виборців , на 28 лютого зареєстровано 1534000 виборців.

Голова комісії з проведення референдуму повідомив також, що всі бюлетені будуть надруковані на аркуші розміром в половину аркуша А4, на бюлетенях з метою захисту від підробок буде нанесена тангірная сітка лимонного кольору у вигляді пересічних еліпсів.

Раніше глава Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов також повідомляв, що на бюлетенях буде система захисту, зазначає видання.

Як відомо, раніше Малишев заявляв, що виборча комісія Криму готує до референдуму 2,2 мільйони бюлетенів, при тому що в АРК проживає 1,8 млн виборців.

"Ми приблизно підрахували, що кількість бюлетенів, яку мають використати 16 березня - 2 мільйони 200 тисяч, саме таку кількість планується виготовити і використовувати на референдумі", - сказав він