ЗМІ: У Криму скликають таємну сесію Ради
Спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов скликає депутатів на позачергове засідання кримського парламенту.
Про це «Центру журналістських розслідувань» повідомило джерело.
За його словами, порядок денний тримається в таємниці, організація засідання знову проходить з грубими порушеннями регламенту.
Пресу на засідання не допускають
Як повідомлялося, 27 лютого на сесію в захоплену Верховної Ради Криму, де депутати проголосували за державну самостійність АРК і відправили у відставку уряд на чолі з Анатолієм Могильовим,пустили тільки російських журналістів. З тих пір для більшості ЗМІ засідання ВР АРК - недоступні. Засідання скликаються в ручному режимі - обзвоном «потрібних» депутатів
Крім того, Депутати ВР АРК погрожують заблокувати роботу неугодних ЗМІ, які, нібито «спотворюють реальну обстановку» в автономії.