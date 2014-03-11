ЗМІ: У Криму скликають таємну сесію Ради

Про це «Центру журналістських розслідувань» повідомило джерело.

За його словами, порядок денний тримається в таємниці, організація засідання знову проходить з грубими порушеннями регламенту.

Пресу на засідання не допускають

Як повідомлялося, 27 лютого на сесію в захоплену Верховної Ради Криму, де депутати проголосували за державну самостійність АРК і відправили у відставку уряд на чолі з Анатолієм Могильовим,пустили тільки російських журналістів. З тих пір для більшості ЗМІ засідання ВР АРК - недоступні. Засідання скликаються в ручному режимі - обзвоном «потрібних» депутатів

Крім того, Депутати ВР АРК погрожують заблокувати роботу неугодних ЗМІ, які, нібито «спотворюють реальну обстановку» в автономії.