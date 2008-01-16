Єхануров: ідея Тимошенко зробить уряд «спільним ворогом»
Прем’єр не погоджується
Міністр оборони Юрій Єхануров вважає, що введення погодинної оплати праці, зокрема для шахтарів, обернеться серйозними проблемами для уряду.
Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу, коментуючи намір прем’єр-міністра Юлії Тимошенко ввести такий режим оплати праці на шахтах.
"Я вивчав тему переходу на погодинну оплату праці і вважаю, що це буде доволі серйозною проблемою, оскільки це одразу консолідує профспілки", - сказав Єхануров.
"У них буде спільний ворог – уряд України, і одна мета – вибити додаткові суми коштів на премії тощо. Сьогодні вони працюють по окремим шахтам, а у разі введення погодинної оплати відбудеться консолідація сил і ми знову отримаємо "гостей" під будинком уряду ", - вважає він
Єхануров зазначив, що в програму діяльності уряду слід включати не сам пункт про введення погодинної оплати праці, а зобов’язання ретельно вивчити і опрацювати це питання.
Також він порадив обов’язково провести консультації із закордонними фахівцями, зокрема польськими.
Водночас, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко зазначила, що чинна на сьогодні "здільна" оплата праці шахтарів ставить їх у такі умови, що вони вимушені "аби заробити копійку, нехтувати системою безпеки, загрубляти датчики тощо".
"Сьогодні ми поставили шахтарів в таку модель роботи, що аби заробити, вони мусять втратити своє життя. Сьогодні йдеться про те, що середня заробітна плата шахтарів в усіх країнах світу практично втричі вища, ніж у нас. І якщо ми говорим про погодинну оплату праці, то тут йдеться про європейські стандарти", - наголосила вона.
Також прем’єр зазначила, що розмовляла про введення погодинної оплати праці з шахтарями шахти імені Засядька. За її словами, вони "гаряче підтримували такий підхід збільшення заробітної плати".