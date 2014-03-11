Рада закликала РФ негайно вивести війська, а гарантів безпеки - захистити цілісність України

Як передає кореспондент УНІАН, постанову підтримали 263 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів проголосували лише 23 народних депутати.

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У зверненні йдеться, зокрема, про те, щоб Велика Британія, Північна Ірландія та США виконали свої зобов'язання як країни-учасниці Будапештського меморандуму з надання гарантій безпеки Україні й застосували всі можливі дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для негайного припинення агресії та збереження незалежності суверенітету та існуючих кордонів України.

Також народні депутати вимагають від Російської Федерації негайно вивести війська з території України, припинити агресію проти Української держави та гарантувати її територіальну цілісність і незалежність.

Довідка УНІАН. Будапештська угода - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародний договір, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про без'ядерний статус України. Угода була підписана в Будапешті і містить пункти, що надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.

Нині Україна як суб'єкт Меморандуму наполягає на виключно мирному вирішенні конфлікту в Криму. НАТО і Європейський Союз також поки що не розглядають можливості військової присутності в Україні, сконцентрувавшись на дипломатичному вирішенні ситуації в Криму.