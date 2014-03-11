Яценюк летить до США говорити з Обамою

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам Яценюк у вівторок з трибуни Верховної Ради України.

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«З вашого дозволу я відбуваю до США. У мене від імені уряду України будуть проведені зустрічі на найвищому рівні – зокрема з Президентом США Бараком Обамою», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що переговори із США є вкрай важливими в контексті подій в Україні, оскільки США – це країна-підписант Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України. «США - це країна-гарант, це країна, яка підписала Будапештський меморандум. Це країна, яка, як і весь світ, жорстко висловилася за територіальну цілісність України і виставила вимогу Росії, як також учасникові Будапештського меморандуму, негайно виконати міжнародні договори та угоди, зупинити військову агресію і сісти за стіл переговорів», - сказав Яценюк.

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При цьому він ще раз підтвердив, що Україна готова до прозорих переговорів з Російською Федерацією.

Раніше Яценюк закликав Верховну Раду України звернутися до країн, що підписали Будапештську угоду про гарантії безпеки України, з проханням забезпечити безпеку нашої країни.

При цьому він зазначив, що у разі, якщо такі гарантії не будуть надані, виникне питання до всієї світової спільноти. «Моє звернення до західних партнерів таке: якщо ви не забезпечите гарантії, прописані в Будапештському меморандумі, тоді поясніть, будь ласка, як ви переконуватимете Іран або Північну Корею позбутися статусу ядерних держав, якщо гарантій світ не даватиме?», - зазначив прем'єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, США, країни НАТО і Європейський Союз поки що не розглядають можливості військової присутності в Україні, сконцентрувавшись на дипломатичному вирішенні ситуації в Криму. Водночас держсекретар Джон Керрі зазначав, що США готові працювати з союзниками, щоб сприяти прямому діалогу між Росією і Україною.