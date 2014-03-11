Затримання Добкіна виглядає, як політична помста правоохоронців – Кернес

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Виглядає як політична помста з боку тих, хто сьогодні керує правоохоронними органами. Логіка полягає в тому, що логіки немає», - сказав Кернес.

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Мер закликав оцінювати дії Добкіна не з точки зору політичної доцільності та з точки зору помсти, а виключно в рамках діючого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.

За відомостями прес-служби Генпрокуратури України, Добкіну було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.

11 березня харківського міського голову Кернеса у статусі підозрюваного викликали до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури.

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Кернес зобов’язаний з’явитися о 10.00 у четвер, 13 березня, до слідчого управління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18, для участі в допиті. Стаття, за якою відкрито кримінальне провадження, не зазначається.