ЗМІ: При Путіні російською будуть не говорити, а мовчати

Австрійський професор-україніст запевняє, що російську мову на півдні і сході України захищати немає від чого.

Президент Росії Володимир Путін ввів армію на територію України щоб нібито "захистити росіян", не помічаючи російськомовних шкіл і ЗМІ. Про це пише професор-славіст Віденського університету і президент Міжнародного союзу україністів Міхаель Мозер на сторінках Die Presse, повідомляє ТСН.ua.

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Він зауважує, що пропаганда Кремля про утиски російськомовного населення – це груба брехня. За словами україніста, реальна ситуація зовсім протилежна.

"Особливо в великих містах на сході і півдні, які в радянські часи піддавалися колосальному тиску русифікації, тих хто говорить українською досі демонстративно не розуміють чи над ними співчутливо, наполовину зневажливо сміються. Так, мене неодноразово дискримінували, коли я розмовляв українською мовою", - запевняє Мозер.

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Він також запевняє, що російська мова в українському медіапросторі має домінантну позицію на відміну від української.

"Путін, який с своїй авторитарній державі вибудував майже неймовірний ілюзорний світ пропагандистської брехні, дав зрозуміти, що війну проти України він почав лише для того, щоб захистити росіян в Україні, ну і заради прав людини… Тільки от російськомовне населення України і не хоче, щоб їх "визволяв" Путін, тому що знають, що при Путіні російською будуть не говорити, а мовчати", - пише україніст з Австрії.

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Мозер зауважив, Путін говорить про утиски росіян в Україні і при цьому замовчує, що російська мова тут завжди була захищена законодавче.

"Що буде далі? В 1938 році була Австрія, потім Судетська область. Потім Богемія і Моравія. А далі?" - запитує славіст. Нагадаємо, що нещодавно десант західних політиків у Києві пообіцяв підтримку територіальній цілісності України.