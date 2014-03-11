Москва надасть Севастополю "гуманітарну допомогу": ліки, транспорт та гроші

Як повідомили УНІАН у прес-службі московської мерії, відповідну постанову «Про надання гуманітарної допомоги місту Севастополю» ухвалено на засіданні уряду російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що до Севастополя буде відправлено гуманітарний вантаж, до складу якого увійшли 30 одиниць міського транспорту, 15 одиниць комунальної техніки, спеціальний транспорт по лінії соціального захисту населення, обладнання і засоби догляду за літніми людьми та інвалідами, 20 тонн медикаментів, а також 30 комплектів для комп'ютерних класів в школах.

Читайте такожПопри гарантії ВР Криму, Меджліс продовжить бойкот референдуму

Крім того, уряд Москви ухвалив рішення про надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам-севастопольцям у розмірі 5 тис. рублів (близько 150 дол.) на людину.