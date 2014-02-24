Влада Севастополя визнала нову Верховну Раду

У поширеному сьогодні зверненні СМДА зазначається, що центральна влада на чолі з Президентом України Віктором Януковичем перестала існувати.

"Не об'єктивно оцінюючи суспільно-політичну ситуацію в країні, переслідуючи кланові й особисті інтереси, вона втягнула країну у громадянське протистояння, поставила Україну на межу прірви. А що найстрашніше, була пролита кров наших людей - громадян України", - йдеться в документі, оприлюдненому на офіційному сайті міськдержадміністрації.

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У зверненні СМДА підкреслюється, що, хоча ситуація в країні залишається тривожною, вже запрацювала Верховна Рада України, яка прийняла ряд законів, що дозволяють поступово, крок за кроком, виходити з кризового стану. "Йде робота по формуванню нового уряду. Силові структури взяті під контроль уповноваженими парламенту країни", - цитує звернення СМДА 15 хвилин.

В цих умовах, на думку керівництва Севастополя, завдання місцевих органів влади - забезпечити мир і стабільність в регіонах, не допустити провокацій, з якого б боку вони не виходили, зробити все для безперебійного функціонування всіх систем життєзабезпечення міст і сіл.

"Паніка, революційні і екстремістські заклики повинні припинятися на корені", - підкреслюється у зверненні. Там також зазначається, що відбувся вчора в Севастополі мітинг в черговий раз підтвердив бажання жителів міста не допустити хаосу, беззаконня та насильства.

"Разом з тим, спроба ряду радикальних організацій вдатися до майданної демократії, обрати нелегітимні органи влади є незаконним і не сприяє стабілізації в регіоні, - підкреслили в СМДА. - У місті є представницька і виконавча влада - місцева рада та міська державна адміністрація. Саме вони несуть всю повноту відповідальності за ситуацію в нашому регіоні, за мир і спокій наших громадян, за безперебійне життєзабезпечення севастопольців".

На закінчення СМДА повідомляє, що в найближчі дні у Верховній Раді України має вирішиться питання про структуру влади на місцях і долю обласних (міських у містах Києві і Севастополі) державних адміністрацій. До прийняття відповідного рішення органами центральної влади міська державна адміністрації буде працювати в штатному режимі.

Одночасно на сайті СМДА з'явилося офіційне повідомлення про відставку голови міськдержадміністрації Володимира Яцуби.

"Спираючись на рішення городян, прийняте в неділю на багатотисячному мітингу на площі Павла Нахімова, я прийняв рішення подати у відставку з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації, - заявив Яцуба. - Я завжди говорив, що для мене інтереси Севастополя і жителів міста-героя, міста бойової слави є визначальним у моїй роботі. Сьогодні прийшов час не на словах, а на ділі показати, що я не тримаюся усіма способами і ціною зради за посаду. Тому, я йду у відставку і виходжу з Партії регіонів. Хочу низько вклонитися кожному севастопольцю за його мужність, стійкість, любов до свого міста, за найпотужніший у світі патріотизм. Я завжди був і залишуся вірним цьому місту і його жителям. Це місто дійсно гідний поклоніння!"

На закінчення Яцуба попросив севастопольців "зберегти мир і спокій у Севастополі, захистити місто від проявів хаосу і безладдя". "Збережіть цей місто, збережіть спокій, адже Севастополь - це перлина світової історії!", - сказав він.

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Нагадаємо, у неділю в Севастополі відбувся масовий мітинг, в ході якого був обраний "мер міста", яким став громадянин Росії Олексій Чалий. Крім того, учасники акції заявили про відмову перераховувати свої податки у Київ.