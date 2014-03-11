Колишній радник президента РФ: мета Путіна - вся Україна

Цей конфлікт носить більш масштабний характер і загрожує перерости в "загальноєвропейську кризу з гарантованою участю сусідніх країн, держав-членів НАТО і США", повідомляє Ілларіонов в інтерв'ю Die Presse (переклад ІноПреси).

"...Це не кримська криза. І не українська криза. Це криза, яка може призвести до повномасштабної війни... Приєднання Криму практично відбулося... Більше того, підготовлено і наступ на Київ. Мета Путіна - Київ і вся Україна. Він тепер хоче створити сухопутний коридор з Криму в Придністров'я, де вже давно заправляють колишні офіцери КДБ і, відповідно, ФСБ. Цей коридор покликаний відрізати Україну від Чорного моря".

Ілларіонов вважає, що "напад на Україну Путін запланував рік тому".

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Якщо США і Європа не вживе заходів, то реалізація цього сценарію - "лише питання часу", - прогнозує співрозмовник Die Presse.

Під "заходами" він має на увазі висування в бік конфліктної зони військового контингенту країн Заходу. У 2008 році саме "рішення президента Буша перекинути в Туреччину і Румунію ескадрильї ВПС США і відправити в Чорне море військові кораблі" змусило Росію зупинити свої війська в 60 км від Тбілісі, переконаний Ілларіонов. "Ніхто сьогодні не хоче робити нічого подібного. Я і сам не хочу, щоб це робилося. Але я не бачу іншого засобу покласти край агресії і окупації", - додав він.