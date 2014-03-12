Голова Бахчисарайської РДА вважає референдум у Криму незаконним

Про це йдеться у заяві голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі Умерова. На думку чиновника, результати референдуму є незаконними і сепаратистськими, а також сприяють напруженню в суспільстві, повідомляє ТСН.

"Чи готові ви змінити цей мир на ілюзію? Я - ні. Все реальнішою стає загроза застосування насилля щодо українців, кримських татарів, громадян України, які мешкають на півострові, чиї позиції з питання щодо статусу Криму відрізняються від позиції сьогоднішньої "влади" Криму. Вважаю, що для проведення референдуму з питання територіальної цілісності немає ні законодавчих, ні організаційних, ні морально-етичних підстав", - сказано в документі.

Читайте такожВ Криму мер Білогорська виступив проти сепаратистського референдумуУмеров також нагадав чиновникам Криму, що вони давали присягу державі Україна, тому не варто виконувати злочинних наказів.

Нагадаємо, раніше мер кримського міста Білогірськ Альберт Кангієв відмовився підтримати референдум щодо можливості приєднання Криму до Росії.