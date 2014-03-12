Європарламент сьогодні збирається на позачергові дебати на тему “Вторгнення Росії в Україну”

Засідання у Страсбурзі відбудеться за участю Співголови Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Петра Порошенка. Під час свого визіту він також проведе переговори з європарламентаріями, на яких планує підняти тему поточної ситуації в Криму та шляхів вирішення виходу з кризи.

Окрім того, планується обговорити питання підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу та питання лібералізації візового режиму для України.

В рамках візиту співголови Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Порошенко проведе зустрічі з керівництвом Європейського Союзу, зокрема головою Європарламенту Мартіном Шульцем, Єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле та головою комітету Європарламенту з міжнародних справ Елмаром Броком.