Аналітики: Росія з 2012 року проводила в Криму заміну військовослужбовців-українців на росіян
У 2012 - 2013 роках Міноборони Росії здійснила ротацію військовослужбовців у Криму. Після якої військові частини російських військ були укомплектовані офіцерами, сержантами і солдатами, які не мають родинних зв'язків в Україні, і не є етнічними українцями.
Інших спрямовували для подальшого проходження служби в регіони РФ. Не згодні служити в регіонах Росії звільнялися з армії.
"Дані аналізу свідчать, що на початок 2012 року 15% офіцерів молодшого, 17 - 18% офіцерів середньої та 16% офіцерів вищого командного складу Збройних Сил Російської Федерації, які дислокувалися на території України (у складі ЧФ РФ), були етнічними українцями або мали родичів (окрім сім'ї), які проживають в Україні", - повідомляє група «Інформаційний Опір» у Facebook.
За інформацією "Інформаційного Опору», на момент нинішнього вторгнення російський військ у Крим лише 2-3% офіцерів вищого командного складу ЧФ РФ або етнічні українці, або мають родичів (крім членів сім'ї), які проживають в Україні.