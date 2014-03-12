Аналітики: Росія з 2012 року проводила в Криму заміну військовослужбовців-українців на росіян

Інших спрямовували для подальшого проходження служби в регіони РФ. Не згодні служити в регіонах Росії звільнялися з армії.

"Дані аналізу свідчать, що на початок 2012 року 15% офіцерів молодшого, 17 - 18% офіцерів середньої та 16% офіцерів вищого командного складу Збройних Сил Російської Федерації, які дислокувалися на території України (у складі ЧФ РФ), були етнічними українцями або мали родичів (окрім сім'ї), які проживають в Україні", - повідомляє група «Інформаційний Опір» у Facebook.

За інформацією "Інформаційного Опору», на момент нинішнього вторгнення російський військ у Крим лише 2-3% офіцерів вищого командного складу ЧФ РФ або етнічні українці, або мають родичів (крім членів сім'ї), які проживають в Україні.