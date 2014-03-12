Влада Харкова буде добиватися заборони проросійського референдуму-віча

Як передає кореспондент УНІАН, про це у соціальній мережі «Фейсбук» написав начальник Департаменту в справах інформації та зв’язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

«Офіційно заявляю: міська влада Харкова до референдуму, який організовує такий собі Макаров, ніякого відношення не має. Будемо звертатися до суду з вимогою про заборону даного «заходу», як такого, що не відповідає законам України», - написав Сидоренко.

У прес-службі Харківської міськради УНІАН повідомили, що відповідний позов міськрада подасть до окружного адміністративного суду.

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«З метою запобігання масовим заворушенням чи злочинам, для захисту прав і свобод громадян, недопущення маніпулювання громадською думкою, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни, враховуючи напружену суспільно-політичну ситуацію в Україні, Харківською міською радою відповідно до статті 39 Конституції України в Харківський окружний адміністративний суд буде подано позовну заяву до організаторів масового заходу про обмеження права на збори шляхом заборони проведення 16 березня 2014 р. референдуму з питання федералізації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, проросійські організації планують у неділю, 16 березня, провести у Харкові на площі Свободи референдум-віче, на який винесуть питання федералізації України та самовизначення Харківської області.