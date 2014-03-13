Понад 67% українців позитивно сприйняли усунення Януковича – опитування

Дві третини українців позитивно сприйняли припинення повноважень Віктора Януковича на посту Президента України.

Такими є передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Дві третини - 67,2% - громадян України позитивно сприйняли припинення повноважень Януковича, негативно до цього поставилися 19,6% респондентів. Позитивне ставлення до припинення повноважень Януковича висловила переважна більшість жителів Західного і Центрального регіонів (відповідно, 95,4% і 85,4%) та відносна більшість жителів Сходу країни (44,6%, тоді як негативне ставлення тут висловили 37,1%). У Південному регіоні частки тих, хто поставився до цього позитивно, і тих, хто поставився негативно, статистично значуще не відрізняються (відповідно 40,5% і 37,6%).

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Виконуючого обов’язки Президента Олександра Турчинова вважають главою держави 56% опитаних, Януковича – 10%.

Майже чверть - 24,2% - опитаних висловили повну підтримку діяльності виконуючого обов’язки Президента України Турчинова, 36,2% підтримують окремі його дії, 32,8% не підтримують його дії. У свою чергу, в грудні 2013 р. діяльність Януковича повністю підтримували 16,3%, підтримували окремі його дії 27,5%, не підтримували – 53,4%.

Опитування свідчить, що діяльність Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка повністю підтримують 22,1% респондентів, підтримують окремі його дії 34,6%, не підтримують – 36,6%. У грудні 2013р. діяльність Прем’єр-міністра Миколу Азарова повністю підтримували 11,4%, підтримували окремі його дії 26,2%, не підтримували його дії 58,6%.

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Діяльність уряду України повністю підтримують 16,2% респондентів, підтримують окремі дії уряду - 39,6%, не підтримують – 34,7%. У грудні 2013 р. ці показники становили, відповідно, 9,1%; 31,9% і 55,2%.

Діяльність Верховної Ради України повністю підтримують 16,1% респондентів, підтримують окремі дії 42,3%, не підтримують – 34,1%. У грудні 2013 р. ці показники становили відповідно 5,7%; 32,8% і 57,5%.

Також, більшість громадян України 56,6% покладають відповідальність за масові людські жертви під час акцій протесту 18-20 лютого – як серед протестувальників, так і серед представників силових структур - на Януковича та інших високопосадовців. 15,6% покладають відповідальність за це насамперед на лідерів політичних сил, які на той час перебували в опозиції, 11,8% – на третю силу, не пов’язану з владою і опозицією, але зацікавлену в загостренні ситуації, 8,6% – на радикальних учасників протестів, 1,7% – на міліцію та інші силові структури.

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*** Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 березня 2014 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.