З сайту ВР зник проект постанови про призначення Жванії

З офіційного сайту ВР (з переліку внесених до розгляду документів) зник проект постанови з реєстраційним номером 1331. За інформацією кореспондента УНІАН, це мав би бути проект постанови про призначення Жванії Давида Важайовича на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Докладніше про ймовірні причини зникнення документу з інформаційного ресурсу ВР читайте тут...