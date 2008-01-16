З сайту ВР зник проект постанови про призначення Жванії
17:04, 16 січня 2008Політика
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№ 1331 відсутній у переліку
З офіційного сайту ВР (з переліку внесених до розгляду документів) зник проект постанови з реєстраційним номером 1331. За інформацією кореспондента УНІАН, це мав би бути проект постанови про призначення Жванії Давида Важайовича на посаду голови Антимонопольного комітету України.
Докладніше про ймовірні причини зникнення документу з інформаційного ресурсу ВР читайте тут...
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