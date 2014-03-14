У Раді оголосили перерву, для ухвалення законів не вистачає голосів

Після завершення перерви, о 12.30, Верховна Рада має розглянути питання про призначення позачергових місцевих виборів в окремих населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив віце-спікер ВР Руслан Кошулинський.

Перерву він оголосив на 10 хвилин раніше, ніж зазвичай, - об 11.50. Голів фракцій Кошулинський покликав до свого кабінету на нараду.

Читайте такожРада запобігла судовому оскарженню призначення виборів на 25 травня

Перед цим “сигнальне” голосування знову показало, що для ухвалення законів не вистачає голосів. Загалом сьогоднішній порядок денний роботи парламенту вже вичерпано.

Проте Кошулинський наголосив, що все ж таки необхідно повернутися до питання призначення місцевих виборів. За його словами, депутати повернуться до цього питання після перерви.