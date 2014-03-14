Турчинов обіцяє забезпечити українську армію, не дивлячись на економічні труднощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив після спостереження за військовими навчаннями, які пройшли сьогодні в Чернігівській області.

“Незважаючи на дуже серйозні економічні проблеми, які, безумовно, існують в нашій країні,Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси для того, щоб забезпечити нашу армію, для того, щоб ми могли захистити нашу країну”, - сказав Турчинов.

Він подякував військовослужбовцям, які працюють в надважких умовах”.

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Турчинов також додав, що в ході військових навчань, які почалися 3 березня, відпрацьовуються взаємодія родів військ в умовах, наближених до бойових.